Rai 1, gaffe in diretta sollevano polemiche: Claudio Lippi, Vittorio Sgarbi e Pupo. Cosa è successo domenica

Su Rai 1, domenica sono andati in onda diversi programmi tv e altrettante gaffe che hanno sollevato non poche polemiche sui social. Partiamo dalla trasmissione televisiva "Da noi… a ruota libera", condotta da Francesca Fialdini, dove è stato osèite Claudio Lippi con la figlia Federica in occasione della festa del papà. Durante l'intervista, Lippi ha fatto una gaffe razzista, commentando i capelli ricci di un ragazzo di colore tra il pubblico: "Ma è fantastico, è italiano? Ah, metà brasiliano? Ecco perché. Ma sempre nell’atto umano, cioè è un essere umano". Poco prima, Il critico d'arte e sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha partecipato alla puntata di "Domenica In" dedicata alla Festa del papà e ha fatto dichiarazioni sessiste nei confronti delle figlie e di quelle "nate nel 2000". Infine, anche Pupo è stato ospite di "Domenica In", e ha raccontato di avere, ormai dal 1989, una doppia vita amorosa. Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com