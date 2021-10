Quentin Tarantino a Roma: «Ho fatto un figlio, la mia carriera è finita»

«Non a caso ho scelto di fare un figlio ora. Non venti anni fa, o nove anni fa. Ho sempre detto che avrei chiuso la mia carriera a dieci film, e ho appena finito il nono» Racconta il regista Quentin Tarantino, ospite alla Festa del cinema di Roma anche per ritirare un premio alla carriera, consegnatogli direttamente dalle mani di un maestro dell’horror: Dario Argento. Possibilista anche su un terzo capitolo di Kill Bill: «Non so quale sarà il mio decimo film al momento. Un terzo capitolo su Kill Bill? Forse, chissà».

(Servizio a cura di Eva Carducci)