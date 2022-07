Stef Burns e il maestro Diego Basso infiammano Piazza Giorgione con il rock dei Queen

CASTELFRANCO - Sold out e un successo straordinario mercoledì 27 luglio a Castelfranco Veneto per l’evento “Diego Basso Direttore d'Orchestra Plays Queen”, che ha visto sul palco l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci soliste e coro di Art Voice Academy dirette dal Maestro Diego Basso e il chitarrista Stef Burns (storico chitarrista di Vasco Rossi), che hanno incantato il pubblico. Oltre 8mila i presenti.

Già la partenza ha scaldato subito l’atmosfera con le hit “Somebody to love”, “Bohemian Rapsody” “Radio Gaga”, “Hammer to fall” e “Crazy litte thing called love”, cui è seguito un momento più romantico con “No one but you” e “love of my Live”. Per riprendere poi subito la strada del rock con “We will rock you” e “Seven Seas of Rhye”. Dopo “A Kind of Magic” la sorpresa del tutto inaspettata per tutti i presenti. Sul palco è salita la soprano Claudia Sasso per eseguire per la prima volta, insieme al solista Manolo Soldera, “Barcelona”, brano straordinario di Freddie Mercury. La conclusione con “The show must go on”.

Il successo del concerto è stato totale tanto che i presenti hanno anche chiesto il bis e il tris e una chiusura definitiva con “We are the champions”.