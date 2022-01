Il Principe Carlo sta cercando la pace col figlio Harry? Per la prima volta dopo la Megxit le parole d’affetto verso il secondogenito. Cos'ha detto in una intervista a Newsweek? Il gesto inaspettato che potrebbe far tornare Harry a Londra. (Foto: Kikapress - Music: "Dreams" from Bensound.com)



Principe William, lo scontro con Carlo senza precedenti: c'entra Lady Diana