Nella puntata di Chi l’ha visto del 20 ottobre 2021, Federica Sciarelli ha letto un messaggio intimidatorio in maniera integrale, senza censurare parolacce e trivialità. Il suo aplomb nel farlo è riuscito a far impazzire tutti, tanto è vero che i social network sono impazziti per lei. Ecco cosa ha detto in diretta.

foto: Kikapress; music: "Summer" from Bensound.com