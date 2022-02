Paolo Bonolis: «Sanremo? Nel 2005 e nel 2009 avevamo contro i migliori programmi Mediaset»

Martedì 8 febbraio Paolo Bonolis è stato ospite di Facciamo finta che, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Maurizio Costanzo ha chiesto subito a Bonolis che ricordi avesse dei suoi Sanremo. «Piacevolissimi. - ha replicato il conduttore - Erano Sanremo nei quali bisognava darci dentro per organizzarli, per creare qualcosa di veramente nuovo e spettacolare. Perché avevamo contro tutto. Nel 2005 e nel 2009 avevamo contro la guerra civile perché tutti i programmi migliori di Mediaset erano accesi». Foto: Kikapress/Musica: Elevate from BenSound

