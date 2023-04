Nikita Pelizon lo ha fatto una volta uscita dal GfVip: il gesto che ha fatto impazzire i fan

Mentre stava trascorrendo le sue vacanze in Sicilia, Nikita Pelizon ha continuato ad attirare l'attenzione dei suoi numerosi fan. La vincitrice del GfVip 7 ha infatti dedicato del tempo a incontrare e rispondere alle domande dei suoi seguaci e su Twitter sono spuntati i video in cui la si vede abbracciare uno a uno i suoi sostenitori.

I commenti

«Nikita piano piano sta incontrando tutte le persone che la amano e che l’hanno sostenuta in questi mesi, proprio come aveva promesso e che desiderava tanto fare una volta uscita dal GF», ha twittato un utente condividendo un video in cui si vede la modella triestina salutare i fan.

«Vedere tutta questa gente riunita ad un incontro organizzato così, a caso, da Nikita, come se dovesse incontrare un gruppo di amici, fa capire quanto amore ci ha regalato in tutti questi mesi tramite un televisore», ha commentato qualcun altro.

Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, Music: Korben