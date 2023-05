«Nathaly Cadonazzo è solo ossa e protesi», la freccatina di Marina La Rosa

Marina La Rosa, ex concorrente del primissimo Grande Fratello e successivamente dell'Isola dei Famosi, ha criticato il reality show e alcuni dei suoi partecipanti su Twitter durante la diretta della trasmissione. Marina ha preso di mira il giornalista e conduttore televisivo Alessandro Cecchi Paone, definendolo come qualcuno che non ha altro modo di farsi notare se non con le sue proteste, e l'attrice Nathaly Caldonazzo, facendo un commento controverso sulla sua apparenza fisica e sulla sua figura magrissima. "Della Caldonazzo restano solo le ossa. Anzi no, le ossa e le protesi” ha scritto. La Rosa ha anche attaccato l'influencer Gian Maria Sainato, definendolo un uomo con un solo neurone. Tuttavia, l'ex gieffina in seguito ha ammorbidito il suo tono, commentando il momento sincero in cui Paolo Noise e Marco Mazzoli si sono riuniti con le loro mogli nello show. Foto: Kikapress, Ufficio stampa Mediaset Music: Korben