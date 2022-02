Miss Italia 2021 è Zeudi di Palma: «Una vittoria inaspettata dopo un percorso lunghissimo»

E' Zeudi di Palma Miss Italia 2021. Alta 1,72, capelli e occhi castani, la ventunenne era arrivata a Venezia con il titolo di Miss Napoli, la sua città natale. «E' una vittoria inspettata, un percorso molto lungo ma tanto bello. Miss Italia è una famiglia. Dedico questa vittoria a mia madre che mi ha sostenuto tutta la vita», ha detto Zeudi emozionatissima dopo il suo trionfo. Una vittoria con brivido per la ragazza che in un primo momento era stata eliminata per un errore tecnico nell’inserimento dei dati - come spiegato in diretta dall’avvocato Enzo La Rocca, legale del Concorso - Zeudi è riuscita a conquistare la fascia al fotofinish. (LaPresse)

