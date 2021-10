Milly Carlucci: «Green pass obbligatorio a "Ballando", ma non possiamo sapere chi è vaccinato»

Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle, fa chiarezza sulla questione vaccino e Green pass nella trasmissione di Rai Uno dopo il polverone alzato dal caso Mietta. Ecco quanto ha dichiarato: «Per entrare all'Auditorium, come in tutti i luoghi di lavoro in Italia, esibiamo all'ingresso il nostro green pass e poi abbiamo tutti la misurazione della temperatura. Per maggiore sicurezza facciamo anche il tampone rapido. Se tutti abbiamo il green pass siamo a posto. Secondo la legge attuale è l'unico strumento che serve per accedere ai luoghi collettivi. Per motivi di privacy non è possibile indagare sull'origine del green pass che può nascere o da vaccinazione o, per chi non è vaccinato, da tampone ogni 48 ore».