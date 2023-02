Maurizio Costanzo funerali, l'arrivo del feretro in chiesa tra gli applausi dei presenti

Il feretro di Maurizio Costanzo è appena arrivato a Piazza del Popolo accolto da un lungo appaluso. Il corteo funebre, partito dal Campidoglio dove sabato e domenica è stata allestita la camera ardente, è giunto alla chiesa dopo un lungo viaggio per le vie della capitale che ha toccato anche il quartiere Prati, dove Costanzo viveva e lavorava. Vicino alla Chiesa degli Artisti, dove alle 15 verranno celebrati i funerali solenni, sono assiepate dietro le transenne che proteggono il passaggio centinaia di persone, che nonostante il maltempo sono iniziate ad arrivare già da questa mattina.

Il maxischermo in piazza

Per i tanti che non potranno entrare in chiesa è stato allestito un maxischermo al lato della chiesa. Oltre ai parenti, nella chiesa sono già arrivati diversi amici e colleghi del grande giornalista: il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, Giorgio Panariello, Ultimo, Alex Britti, Vladimir Luxuria, Lele Mora, Gerry Scotti, Massimo Lopez, Emanuele Filiberto di Savoia, Pio e Amedeo, Rocco Papaleo, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Lorenzo Mieli, Paolo Sorrentino, Lorella Cuccarini con Silvio Testi, Simona Ventura e tanti altri. Tantissimi gli omaggi floreali, tra cui spicca la corona di fiori gialli e rossi inviata dalla squadra delle Roma, di cui Costanzo era grande tifoso.

Video: Toiati