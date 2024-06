Isola dei Famosi 2024, momenti imbarazzanti per Matilde Brandi: scattano critiche sui social. Cosa è successo

Va in scena un incidente hot all'Isola dei Famosi che vede come protagonista assoluta Matilde Brandi la quale, tra una recriminazione e l'altra, ha mostrato forse un po' troppo ai telespettatori del reality show di Casa Mediaset.

Isola dei Famosi 2024, le pagelle della semifinale: Artur gramigna (6), Matilde senza veli (8), Samuel rosicone (4), il fratello di Alvina pronto alla televendita (5)

Tanto è vero che la semifinale del programma, che l'ha vista prima protagonista di un momento decisamente imbarazzante e poi addirittura costretta a dover lasciare il paradiso-inferno honduregno, dato che non sarà tra quei naufraghi che parteciperanno al gran finale previsto per mercoledì 5 giugno. Ma in cosa consisterà mai l'incidente che l'ha vista protagonista? Che cosa avrà mai combinato Matilde prima di essere eliminata?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, Shutterstock; music by Korben MKdB



Leggi anche: -- Nuova caduta per Matilde Brandi: ecco cosa è accaduto durante la puntata