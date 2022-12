(Adnkronos) - La concorrente commuove i giudici di MasterChef Italia. Hue, 27enne project assistant nata ad Hanoi, in Vietnam, e ora a Firenze, è stata protagonista dei momenti più intensi ed emozionanti della prima serata di MasterChef Italia, su Sky Uno e in streaming su NOW. La giovane ha convinto i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. E quando ha spiegato cosa farebbe se vincesse MasterChef Italia, ha toccato il cuore degli chef, che le hanno già dato il grembiule bianco, e con esso l’accesso diretto alla Masterclass di quest’anno.

