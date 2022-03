MasterChef, il momento della proclamazione: «Il vincitore è…»

A MasterChef Italia è arrivato il momento più atteso: dopo una finale tesissima, in cui i tre finalisti hanno presentato tre menù molto personali e di altissimo livello, capaci di raccontare al meglio la loro vita e anche il loro percorso nel cooking show (gli ultimi episodi sono sempre disponibili on demand), Carmine, Christian e Tracy salgono sul palco e attendono la proclamazione. I tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli davanti a loro, con la busta in mano, celebrano il loro percorso straordinario. Ma uno solo, tra loro, alla fine è il vincitore del programma e la proclamazione è affidata a Locatelli: a trionfare è Tracy, cameriera di sala 28enne di origini nigeriane e ora a Vallese di Oppeano (Verona). Per lei l’abbraccio di tutti gli altri componenti della Masterclass, della madre e del fratello. E la pioggia di coriandoli dorati. “Immagini concesse da Sky”; “MasterChef Italia è sempre disponibile on demand”.