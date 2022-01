MasterChef, Cannavacciuolo disperato: la concorrente mette lo zucchero nel pomodoro

Nell’Invention Test di ieri a MasterChef Italia (su Sky e in streaming su NOW, episodi sempre disponibili on demand), i cuochi amatoriali dovevano preparare i piatti presentati dai tre giudici che hanno proposto delle portate ispirate ai ricordi della propria infanzia. Quando Lia è stata chiamata all’assaggio, ha raccontato un aneddoto sulla sua infanzia: la nonna e le zie sono pugliesi e sono solite fare la salsa, e quindi oggi quando lei compra la salsa industriale non trova mai lo stesso sapore, tanto che spesso è quasi tentata di aggiungere dello zucchero. Apriti cielo: per i giudici lo zucchero nella salsa è improponibile, soprattutto per Antonino… “Immagini concesse da Sky” - https://masterchef.sky.it/ - “MasterChef Italia è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand”

