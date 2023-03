Martina Colombari e il figlio Achille Costacurta a Pechino Express: «Quella povertà urbana ti resta addosso»

Un viaggio desiderato dal figlio e una mamma che, alla fine, cede. È andata così per Martina Colombari e Achille Costacurta, in corsa nella nuova edizione di ‘Pechino Express’. “Era da tre anni che chiedevo a mamma di partecipare”, confessa il diciottenne. Incrollabile, almeno per un po’, mamma Martina. “Ogni volta rispondevo ‘scordatelo, non lo farò mai!’” E invece. “Dopo il parto, è stata l’esperienza più dura della mia vita – chiosa Martina – E guarda caso hanno sempre a che fare con Achille. Mi ha tirato dentro, ma adesso devo dirgli grazie perché ripartirei domani”. Un ricordo indelebile? “Il caos e il rumore di Mumbai ce li porteremo sempre nel cuore. La povertà indiana è urbana, sporca, grezza e, quasi più dolorosa. Gli odori da quel tipo di povertà ti rimangono addosso”. ‘Pechino Express’ è in onda ogni giovedì, in prima serata su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. Immagini concesse da Sky

