Mare Fuori 3, clamoroso colpo di scena nell'ultima puntata: cosa succederà il 22 marzo

Mercoledì 22 marzo andrà in onda l'ultima puntata di Mare Fuori 3, la serie di successo che ha fatto la storia dello streaming italiano. La quarta stagione è già stata annunciata, con le riprese che inizieranno a maggio. Nell'ultima puntata della terza stagione, intitolata "Un'amicizia è per sempre", Edoardo dovrà lottare per la vita dopo essere stato ferito in una trappola organizzata da Don Salvatore e Donna Wanda. Carmela sospetta di Don Salvatore e chiede un parere a Rosa. Teresa offre il suo aiuto per salvare Edoardo in ospedale. Nel secondo episodio, intitolato "La scelta", ci sarà il confronto definitivo tra Kubra e Beppe, mentre Filippo andrà via da Napoli. Carmine parlerà alla madre dei suoi sentimenti per Rosa. Infine, una nuova ragazza misteriosa arriverà in istituto. L'appuntamento imperdibile con l'ultima puntata di Mare Fuori 3 è fissato per mercoledì 22 marzo, in prima serata su Rai 2. Foto: Ufficio Stampa Fosforo Music: "Moose" from Bensound.com