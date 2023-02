Marco Mengoni vince il Festival di Sanremo, la reazione della sala stampa

(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2023 Ecco gli applausi in sala stampa per la vittoria di Marco Mengoni del 73esimo Festival di Sanremo. Il brano portato in gara da Marco Mengoni si intitola "Due vite". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

