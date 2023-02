Marco Mengoni: «Ho chiamato mia mamma. Sono rimasti in piazza fino alle 5 di mattina»

Marco Mengoni si racconta nella sua prima intervista tv dopo la vincita. A 'Domenica In' dichiara: «Bellissimo, tantissime soddisfazioni. Ho chiamato mia mamma ma non mi ha risposto per ben due volte. Ad un certo punto mi ha risposto e mi ha detto che stavano festeggiando in piazza a festeggiare e non poteva rispondermi. Sono rimasti in piazza fino alle cinque di mattina. È una grande mamma, e anche un grande papà, altrimenti si offende. Li difendo con le unghie e con i denti!».

In diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, domenica 12 febbraio, eccezionalmente dalle ore 14 alle ore 18.45 circa su Rai1, va in onda la 22esima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti per questo speciale dedicato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo.



