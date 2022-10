Marco Bellavia, l'immagine che ha spezzato il cuore al Gf Vip: quella scena ha colpito più di tutte

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha messo di nuovo al centro la vicenda Marco Bellavia, portando all’espulsione di Ginevra Lamborghini e all’eliminazione di Giovanni Ciacci tramite televoto flash. I telespettatori del reality show di Canale 5 stanno tornando sui momenti (duri) vissuti dall’ex conduttore di Bim Bum Bam all’interno della casa più spiata d’Italia, rivedendo alcune immagini particolarmente significativa. In particolare, ce n’è una che ha colpito al cuore praticamente tutti i fan del programma, che l’hanno elevata ad emblematico simbolo del dramma vissuto dall’ormai ex concorrente del GF Vip. Un momento spaccacuore che ha colpito le coscienze dei telespettatori che, a distanza di giorni, lo stanno commentando riportando ancora le proprie impressioni su quanto accaduto all’interno della casa.

