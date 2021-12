I Maneskin tornano e lo fanno con l'autorità che ormai li ha resi delle celebrity in tutto il mondo. Sul palco di X Factor (ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW, sempre disponibile on demand), che li ha lanciati, aprono il live della finale con Beggin, canzone record di ascolti in tutto il mondo.

