Ennesimo show dei Måneskin protagonisti al Coachella Valley Music and Arts Festival. La band romana acclamata dal pubblico, e anche sui social, ha portato sul palco del celebre festival americano alcuni dei loro più importanti successi, da "Zittti e buoni" a "Mamma mia", passando per "Beggin" fino a "We're gonna dance on gasoline", il brano scritto contro la guerra in Ucraina.