Lady Gaga e il regalo poco gradito di Fazio? Ecco perchè lo ha gettato così fuori dall'albergo

L’intervista di Fabio Fazio a Lady Gaga andata in onda domenica sera a Che Tempo Che Fa era registrata: a rivelarlo sono state alcune considerazioni dei fan, sempre attenti ad ogni dettaglio.Leopardata e biondissima, «la più grande pop star del pianeta» Lady Gaga è arrivata come ultimo ospite della trasmissione di Fabio Fazio.

Le tradizioni italiane

La star ha ricordato le tradizioni italiane conservate nella sua famiglia: «Noi andavamo in chiesa la mattina e preparavamo il sugo di pomodoro con polpetta e salsiccia» ha detto, commentando la foto dell’amata nonna Angelina. «Penso sempre alla mia famiglia. Quando stavamo girando House of Gucci (di Ridley Scott, al cinema dal 16 dicembre ndr) ho pensato a mio nonno Giuseppe, un uomo forte. Era un calzolaio. È stato sposato per una vita con mia nonna. Tutte le volte che parlo con lei, che è cieca, mi dice “sono qui e penso a tuo nonno”». Girando House of Gucci, dice, l’Italia non l’ha potuta visitare:«Eravamo in zona rossa per il Covid e io rispetto le regole. Quindi non sono andata in giro, sono stata in albergo. E vorrei anche ringraziare le persone che lavorano in ambito sanitario. Mi dispiace e prego sempre per chi ha perso un caro per il Covid».

Lady Gaga: «In Italia è stato il momento in cui mi sono sentita più bella in assoluto nella mia vita!»

