(Adnkronos) - A peso morto come una bambola inanimata tra le braccia di Roberto Bolle e altri due ballerini. Virginia Raffaele con l'aiuto dell'étoile e padrone di casa, ha scelto uno stile scanzonato per il suo omaggio a Monica Vitti portato in scena ieri sera nella trasmissione di Rai1 'Danza con me' sulle note de 'I crauti', canzone resa famosa proprio dalla grande attrice morta il 2 febbraio dello scorso anno.