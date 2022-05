È morto Jethro Lazenby, il figlio di Nick Cave: aveva 31 anni

Jethro Lazenby, il figlio di Nick Cave, è morto all'età di soli 31 anni. Ad annunciarlo il musicista in una dichiarazione ufficiali: «Con molta tristezza, posso confermare che mio figlio, Jethro, è morto. Saremmo grati se tutti rispettassero la privacy della famiglia in questo momento». È la seconda tragedia familiare per Cave, dopo la morte accidentale nel 2015 di uno dei suoi figli gemelli Arthur, anche lui giovanissimo: aveva 15 anni.

