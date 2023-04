Jeremy Renner, prima apparizione in pubblico dopo l'incidente a Capodanno

Jeremy Renner, attore americano famoso per il personaggio Occhio di Falco nella serie di film Marvel 'The Avengers', dopo il suo grave incidente con lo spazzaneve tre mesi fa ha fatto la sua prima apparizione in un late-night show, il 'Jimmy Kimmel Live!'. A riportarlo è 'Variety', che spiega il motivo per cui Renner si trovasse in studio: la presentazione della serie 'Rennervations' di Disney+. L'attore ha camminato fino alla sua poltrona con un bastone ed è stato accolto da una standing ovation del pubblico. Renner ha raccontato in un'intervista recente alla Abc News la dinamica dell'incidente avvenuto a Capodanno.

Jeremy Renner e l'incidente con lo spazzaneve

Lui e suo nipote Alex, 27enne, stavano cercando di tirare fuori dalla neve un pick-up Ford Raptor con lo spazzaneve. Appena il ragazzo è saltato fuori per legare i due veicoli, lo spazzaneve ha iniziato a scivolare sul ghiaccio. Renner, uscito per controllare il nipote, si è scordato di tirare il freno a mano del mezzo. L'attore è stato investito dallo spazzaneve nel tentativo di rientrarci per tirare il freno. È stato fortunato perché lo spazzaneve è arrivato ad un soffio dal danneggiargli gli organi vitali. Sono stati necessari un ricovero in ospedale e vari interventi chirurgici per rimetterlo in sesto. Renner ha detto al presentatore Jimmy Kimmel di essere stato fortunato. Kimmel ha scherzato: «Se prima c'erano dubbi su quale Avenger fosse più duro, ora è deciso, giusto?» Invece, l'attore ha risposto subito a tono: «Scarlett Johansson»