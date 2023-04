Ilary Blasi, il gesto con la mano a Enrico Papi durante la diretta dell'Isola dei Famosi cosa nasconde?

Uno dei nuovi membri del cast dell'Isola di quest'anno è Enrico Papi e fin dalla sua prima apparizione, Papi ha attirato l'attenzione del pubblico con la sua personalità vivace e spigliata, "rubando" persino la scena a Ilary Blasi. Durante l'ultima puntata, il pubblico è stato diviso da una presunta frizione tra Papi e Blasi, che ha fatto da pretesto per coinvolgere ancora di più gli spettatori.

La conduttrice, con un gesto della mano avrebbe infatti zittito l'opinionista. Tuttavia, per molti questa tensione sarebbe solo una trovata per creare interesse attorno al programma, poiché Enrico e Ilary hanno dimostrato di essere molto affiatati. Inoltre, Papi ha divertito il pubblico con alcuni siparietti improvvisati con la conduttrice. In particolare, ha rubato la busta con il nome dell'eliminato dalle mani di Ilary, ha indossato le sue scarpe e ha consigliato ad un concorrente di continuare a giocare "sporco"... Foto: Ufficio Stampa Mediaset, Kikapress Music: Korben

