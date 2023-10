Grande Fratello, l'ultimo episodio ha svelato il carattere di Vittorio

Il pubblico ormai lo ha capito. Vittorio Menozzi è una persona riservata e riflessiva che spesso preferisce osservare anziché partecipare attivamente alle discussioni di gruppo. Durante un allenamento, ha parlato per esempio con Rosy, ascoltando la sua storia. Questo incontro pare abbia trasformato Vittorio nell'immediato, facendolo riflettere sul suo atteggiamento schivo e sulle relazioni in generale. Vittorio ha realizzato, nella giornata della casa ripresa dalle telecamere del Grande Fratello, che la sua ansia sociale potrebbe derivare dall'egoismo e dalla difficoltà a mostrare vera empatia verso gli altri. Sui social il parere comune è che Vittorio debba aprirsi di più e cercare di comprendere le esperienze degli altri per stabilire connessioni sincere. Gf, Vittorio parla da solo nella notte mentre si allena: ecco cosa sussurra durante il monologo