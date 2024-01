Grande Fratello, il segreto (inconfessabile) di Greta: cos'è successo dopo il confessionale?

Greta Rossetti ha un segreto incofessabile: l'ex fidanzata di Mirko Brunetti ed ex tentatrice di Temptation Island, pare non poter affatto parlare a cuor leggero di qualcosa che le è successo all'interno della casa più spiata d'Italia perché, anche se c'è qualche coinquilino che ha ben compreso la sua situazione, qualcosa la blocca.

Tanto che pare non poter fare riferimento al suo segreto solo e soltanto per via di un veto degli autori del reality show di casa Mediaset. Ma cosa sarà mai successo alla ragazza? Quale sarà mai il suo segreto inconfessabile?

