Grande Fratello, Heidi Baci e Massimiliano Varrese: cosa sta succedendo

Nella Casa del Grande Fratello si è tornati a discutere della relazione tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese. Se inizialmente sembrava che ci fosse interesse reciproco, negli ultimi giorni Heidi ha mostrato una maggiore affinità con Vittorio. Nonostante l'interesse per Massimiliano, Heidi ha deciso di non intromettersi nella sua vita familiare, specialmente dopo aver letto una lettera dalla sua ex e dalla figlia. Durante la puntata, Heidi ha anche detto di voler chiudere ogni ponte con Massimiliano. Riguardo a Vittorio, ha affermato di apprezzare la sua leggerezza e di sentirsi bene con lui. Heidi ha sottolineato che non vuole mettere in confronto le persone visto che "ognuno è speciale a modo suo". Grande Fratello, Massimiliano Varrese incalza Heidi Baci: «Parla... guardami negli occhi»