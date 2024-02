Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha paura di Varrese: «Sa che io l'ho visto». Cosa svela a Vittorio

Non esiste tregua tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi, tra le tensioni che continuano a manifestarsi tra di loro all'interno della casa del Grande Fratello. Proprio durante l'ultima puntata il Varrese non ha perso l'occasione per scagliarsi contro la coinquilina. E il "dispettoso" Grande Fratello ha scelto loro due, già “nemici”, come capitani in una sfida di creatività. A Beatrice e Massimiliano è toccato girare un corto. L’attrice aveva con sé Fiordaliso, Greta, Marco, Stefano, Marco, Sergio, Vittorio e Rosy, mentre Varrese il resto della casa. Ed è avvenuto proprio durante il corto che lei ha criticato aspramente il coinquilino: “Non esiste che tratti delle persone così. Li tratta malissimo. Toglie loro tutta l’espressione creativa e diventa tutta sua la cosa, una manifestazione sua propria, quindi una forma di egocentrismo ed egoismo brutta“. La concorrente nel corso di una conversazione con Vittorio ha anche ammesso di essere a conoscenza del motivo per cui considera Max un suo "avversario". “A me Max fa veramente paura. Lui ha proprio dentro un qualcosa di spaventoso e l’ho percepito da subito. E lui sa che l’ho capito ed è per quello che ha cercato in tutti i modi di distruggermi, perché sa che io l’ho visto. Lui può essere in buona, fino a quando il minuto dopo sbrocca. Lui è una persona con la quale devi stare sempre sull’attenti. È pesante in tutto quello che fa. Guarda che è pesante anche con le ragazze, le ha fatte uscire tutte“. Che i due non siano mai andati d'accordo già si sapeva, ma dopo queste dichiarazioni come reagirà il collega della Luzzi? Staremo a vedere cos'accadrà! Photo Credits: Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy



