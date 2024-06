Gigi D'Alessio, l'amara assenza di Anna Tatangelo al concerto Uno come te: cosa è successo

Gigi D'Alessio è tornato su Rai Uno con Uno come te - L'emozione continua, il concerto evento che ha fatto ballare Piazza Plebiscito di Napoli.

Lo show, giunto alla sua terza edizione e andato in onda nella serata di sabato 13 giugno, ha stupito il pubblico con i suoi grandi ospiti, ma anche con un'assenza che ha lasciato l'amaro in bocca.

Gli ospiti

Alessandra Amoroso, Annalisa e Fiorella Mannoia sono state soltanto alcune delle ospiti che hanno infiammato il palco di Napoli. Ma a far rumore è stata anche l'assenza di Anna Tatangelo, l'ex del cantante napoletano.

Ma quale sarà stata la reazione del pubblico di fronte all'assenza della cantante? Per quale motivo si sta parlando tanto della sua assenza? Non ci resta che andare a scoprire insieme come ha reagito il pubblico presente in piazza e a casa.

Photo credits: Kikapress, Shutterstock; Music by Korben MkDB