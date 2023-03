Gianni Morandi, telefonata a sorpresa a BellaMa: «Ti voglio bene, spero di incontrarti presto...»

Gianni Morandi ha chiamato in diretta il programma “BellaMa’” (dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17 su Rai2) per salutare l’amico Nicola Di Bari. Morandi, d’accordo con il conduttore Pierluigi Diaco, ha fatto una sorpresa al cantautore pugliese: «Nicola hai vinto tutto: mi hai sempre battuto a Sanremo e a “Canzonissima”, da tutte le parti. Sei l’uomo dei record, un grande artista, ma soprattutto sei un amico, sento un grande affetto nei tuoi confronti. Ricordo ancora quando mi prendevi in giro a “Canzonissima” dicendo: “E che t’ho chiesto un pezzo di pane?”». Nicola Di Bari ha dichiarato che non si sentivano da vent’anni, ma l’amicizia è rimasta nel tempo e commosso ha aggiunto: «Gianni è stato e sempre sarà un grande amico». Morandi ha salutato Nicola Di Bari dicendo: «Ti voglio bene Nicola e spero di incontrarti di persona al più presto». Il conduttore Pierluigi Diaco ha poi voluto omaggiare Gianni Morandi mandando in onda l’esibizione sanremese di “Apri tutte le porte”, ballata e cantata in studio da tutto il cast, composto da 25 boomer e 25 ragazzi della generazione Z.

Ultimo aggiornamento: 17 Marzo, 11:22

