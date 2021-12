Nella casa del GF Vip, Miriana Trevisan ha capito che forse è meglio non parlare apertamente di fatti e persone, così ha deciso di parlare in codice Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- GfVip, Gianmaria arrabbiato con Soleil: 'sei stata fuori luogo'