GfVip, la preoccupazione di Antonella su Marco Bellavia: «È successo qualcosa di grosso»

Dopo la puntata del lunedì sera del GF Vip, i concorrenti sono apparsi molto colpiti e turbati: prima l’abbandono di Marco Bellavia, poi la squalifica di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, hanno segnato il percorso del reality. Nella casa, tra le più sensibili nei confronti di Bellavia è apparsa Antonella Fiordelisi, che già durante la puntata ha dimostrato il suo dispiacere e ha provato a chiedere come sta ora Marco. “Non sta bene” le ha risposto Alfonso. A diretta terminata, Antonella si è confidata con Edoardo Donnamaria, temendo che a Marco sia successo qualcosa di grave. “Secondo te ci diranno dove sta se glielo chiediamo? È successo qualcosa fidati, è successo qualcosa di grosso a lui” ha affermato Antonella. “Io non dimentico tutto quello che hanno fatto a Marco” ha aggiunto Antonella, pronta a vendicarsi con gli altri concorrenti. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy music: “Summer” from Bensound.com