GfVip, il gesto di Antonella per Nikita fuori dalla casa, ecco cosa ha fatto per la sua amica

L'eliminazione di Antonella Fiordelisi ha messo in standby il rapporto di amicizia che stava nascendo con Nikita Pelizon, rimasta in un certo senso "sola" contro gli altri concorrenti. La ragazza, nella casa, ha dimostrato anche una certa preoccupazione per Antonella, chiedendosi più volte "chissà come sta... Stanotte l'ho sognata". "Si vede che vuol troppo bene ad Antonella! La loro un Amicizia bellissima e pura" ha commentato un utente su Twitter. Nikita non sa che anche Antonella sta pensando a lei: la dimostrazione? Il post condiviso da Fiordelisi su Instagram, dedicato proprio a loro due e alla loro amicizia.