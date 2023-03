GfVip, il dubbio di Nikita su Ciupilan dopo l'assenza in studio: «Chissà cosa farà George»

George Ciupilan, ex concorrente del Grande Fratello Vip, non è stato invitato in studio per partecipare alle puntate in diretta su Canale 5 del programma, a differenza degli altri ex compagni di avventura. Il ragazzo ha rivelato tramite una storia su Instagram che la produzione ha preso questa decisione. Questo ha causato numerose polemiche tra i fan del programma che si chiedono perché George non sia stato invitato. Nonostante le richieste del pubblico, il ragazzo non è ancora apparso in studio e nella casa. Nikita Pelizon, che aveva stretto un bel rapporto di amicizia con George, si è fatta delle domande, confrontandosi con Daniele Dal Moro: "Chissà cosa fa George, non lo vedo mai in studio" ha dichiarato. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset Music: "Summer" from Bensound.com