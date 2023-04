Festa del GFVip, Donnamaria e Tavassi faccia a faccia: il dettaglio non sfugge ai fan. Cosa è successo al party

La festa del GF Vip, l'evento esclusivo che si è tenuto ieri sera, ha già suscitato un grande interesse sui social grazie a una foto che sta circolando online. Nell'immagine che sta girando, è possibile notare quello che sembra essere Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi. I due sembrano discutere animatamente. Forse qualche ruggine che non è stata sopita dopo la fine del programma.

GfVip, cosa è successo alla festa

Tuttavia, ciò che ha scatenato tanto clamore riguarda la natura della conversazione avvenuta tra i due concorrenti durante la festa. Cosa si saranno mai detti? E, soprattutto, erano davvero loro? Gli ex vipponi si sono ritrovati in un noto locale di Roma, all'ultimo piano di un palazzo che si affaccia su via del Corso. Sui social hanno postato foto e video della serata.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MkDB