GfVip, Edoardo Tavassi e Micol si chiudono dentro l'armadio: la scena ripresa dalle telecamere

Nella casa del Gf Vip, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia continuano ad approfondire la loro conoscenza. Così, tra scherzi e risate, i due si sono chiusi per qualche minuto nell'armadio della stanza da letto, per cercare un riparo dall'occhio delle telecamere e dagli altri inquilini. Dopo i primi baci alla luce del sole, Edoardo e Micol stanno cercando così un po' di intimità nella grande casa del Grande Fratello ma alle telecamere del reality non sfugge nulla, e la scena dell'armadio in poco tempo è diventata virale sui social, dove numerosi utenti l'hanno commentata.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- GfVip, contratti scaduti: chi lascerà la casa del GfVip?