Edoardo Donnamaria, momento hot con Alberto De Pisis: sono solo amici o qualcosa di più? Cosa è successo stanotte

Al Grande Fratello Vip si è registrato un momento bollente tra Alberto De Pisis ed Edoardo Donnamaria, che ha attirato non poco l'attenzione degli spettatori. Donnamaria si è messo a piedi nudi davanti ad Alberto per farsi massaggiare con richieste un po’ bizzarre e poi ha chiesto un bacio sulla guancia per "riappacificarsi". Inoltre, ha fatto una proposta strana ad Alberto chiedendo di fare finta di fare qualcosa... Nella notte, poi, i due hanno dormito insieme, ma non è chiaro se sia stato solo un momento di confidenza tra amici o qualcosa di più. Questi momenti hot hanno creato un po' di scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip e hanno attirato l'attenzione dei fan dello show. Scopriamo meglio cosa è successo. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “OnceAgain” from Bensound.com