GfVip, Daniele Dal Moro e la battuta a Nikita Pelizon: «Potrei farlo anche io una volta»

Nella casa del GF Vip, Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro hanno intrapreso una conversazione sul colore dei capelli di Nikita, che Daniele vorrebbe provare su se stesso. "Potrei farli anche io una volta" ha detto Daniele. "Me lo dici da quando abbiamo iniziato il programma, ma poi mi dici sempre che non puoi per il lavoro. Facciamo sempre la stessa conversazione" ha spiegato, sorridendo, Nikita. Nikita allora gli ha proposto: "Se vuoi li facciamo solo dove hai i capelli bianchi” ma Daniele ha risposto: "Ma ne ho solo 3". Daniele troverà mai il coraggio di sperimentare i capelli blu su di sé? Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset Music: "Summer" from Bensound.com