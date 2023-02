Gf Vip, Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli: le frasi infelici durante il GF game night

Nella casa del Gf Vip è andato in scena il "GF game night" dove Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi, una di fronte all'altra, se ne sono dette di tutti i colori. In particolare, non sono passate inosservate le frasi pronunciate da Antonella contro quella che la ragazza vede ormai come un'acerrima nemica. «Nemmeno con i tacchi è alta quanto me», «Anche se io sono in ginocchio sono più alta», «Forse per la prima volta è più alta di me, perché io sto in ginocchio» ha detto Antonella, riferendosi ad Oriana. «Oriana è una santa, al suo posto non l'avrei tollerata», «Io una querela la farei! Altroché...», «Miss sensibilità con menzione speciale al rispetto e all'altruismo» hanno scritto alcuni utenti, in difesa di Oriana. C'è però anche chi ha pensato di difendere Antonella, scrivendo su Twitter: «Oriana ha detto molto di peggio e non lo riportate». photo credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com