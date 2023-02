GF VIP, squalifica per Attilio Romita? Le pesanti frasi non passano inosservate: cosa ha detto

Attilio Romita ha avuto una reazione negativa alle nomination, accusando alcuni concorrenti di aver giocato sporco e paragonando la situazione ad un'organizzazione mafiosa. Le sue uscite hanno sollevato la critica dei telespettatori sui social, che hanno chiesto provvedimenti dalla produzione. La polemica sta montando e non è esclusa la possibilità di una squalifica per Romita. Su Twitter, alcuni spettatori del GF VIP stanno facendo circolare un video che riprende tutte le frasi pesanti pronunciate da Attilio Romita in questi mesi di reality. Il video raccoglie diversi momenti vissuti dentro la casa, dove si sente Attilio dire frasi come: "Io non posso stare in mezzo a gente così, che fa le riunioni di cosca per decidere chi eliminare", "Io l'anello non lo bacio a nessuno", "Siamo fuori da qualsiasi gioco, questa è un'organizzazione mafiosa", "C'è uno squadrismo senza manganello". Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com

