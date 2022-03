GF Vip, Soleil tira una frecciatina a Jessica dopo la vittoria: cosa racconta sul suo rapporto con Barù

Il rapporto tra Jessica e Barù non è passato inosservato agli occhi di Soleil Sorge. Dopo la fine del GF Vip e la vittoria della princess, l’ex corteggiatrice di Uomini & Donne ha fatto un commento velenoso proprio sul travagliato flirt tra la Selassié e il nipote di Costantino della Gherardesca. Ecco cosa ha detto. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Summer" from Bensound.com