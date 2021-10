Gf Vip, Raffaella Fico torna nella casa per Soleil: l'incontro diventa uno scontro (e la showgirl minaccia una querela)

È rientrata nella casa la prima donna eliminata dal Gf Vip per dirne 4 a un'altra vippona. Nella quattordicesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini è tornato protagonista il turbolento rapporto tra Raffaella Fico e Soleil Sorge. Le due leader non se la sono mandata a dire e se raffaella ha tenuto toni contenuto, avvertendo la rivale di una (possibile) querela, l'influencer dall'alto della sua saccenza la deride «non conosci neanche la legislatura se pensi di potermi denunciare per una frase del genere». Soleil si riferisce al saluto che ormai ha riservato alla bella napoletana: «Ciao bitch» ritenendolo non un insulto. Raffaella invece si ritiene offesa come donna e come mamma. La questione non finirà qui.