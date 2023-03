GF Vip, Oriana gelosa di Nikita e Luca? Cosa ha confessato a Onestini davanti a Tavassi

Nella casa del GF VIP , Oriana ha notato un certo riavvicinamento tra il suo amico Luca Onestini e Nikita Pelizon. I due, si sa, si erano allontanati molto a seguito di alcune incomprensioni. Dopo averli visti chiacchierare in veranda, Oriana ha confidato al suo amico le sue perplessità. "Mi sembra strano che adesso ci sia questa confidenza tra voi" ha spiegato la ragazza. Si tratta soltanto di gelosia oppure Oriana ha ragione? Luca, però, ha rispedito al mittente ogni accusa: "due chiacchiere le faccio con tutti, ma non è che mi sia dimenticato di ciò che è accaduto". Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Moose" from Bensound.com