GF Vip, Oriana e Daniele chiusi nell'armadio: cosa è successo stanotte tra i due

Al Grande Fratello Vip c’è una enorme tensione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La concorrente di origine venezuelana sembra essere molto attratta dall’ex tronista, tanto che non perde occasione per rimarcarglielo e per saltargli addosso. Tra le cose che ha fatto, però, ne spunta una che era sfuggita ai più: Oriana avrebbe chiuso Daniele nell’armadio per baciarlo. Un momento che in tanti ci siamo persi e che è stato confermato anche dal diretto interessato. Ad ogni modo, c’è poco da immaginarsi sulle intenzioni della Marzoli nei suoi confronti, dato che non fa altro che tentare il contatto fisico con lui, nonostante Dal Moro abbia preso almeno formalmente le distanze… Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Moose” from Bensound.com