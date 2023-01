GF Vip, Onestini e il ritorno di fiamma con Nikita: Attilio fa scoccare di nuovo la scintilla?

Al Grande Fratello Vip è da settimane che tra Luca e Nikita c’è un’ostilità incredibile, che ha portato Onestini a schierarsi con Oriana contro la concorrente. L’argomento è stato preso particolarmente a cuore da Attilio Romita che, parlandone sia con lui che con lei, pare essere in grado di ricomporre i pezzi e far sì che si operi verso un ritorno di fiamma tra i due coinquilini. Cosa succederà adesso? E perché Attilio è così interessato alla questione? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com