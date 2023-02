Gf Vip, Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria, momento piccante tra i due: cosa ha confessato lei prima di uscire dalla Casa

Durante l'ultima puntata del GF Vip, è emerso un mistero riguardante tutto ciò che è accaduto nel van tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Nonostante sia stato confermato che Edoardo abbia toccato il seno di Nicole, l'intera situazione tra i due rimane poco chiara. A riguardo, ovviamente, Antonella Fiordelisi ha dichiarato di non voler più avere a che fare con Edoardo dopo che il caso è stato portato alla luce. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli sulla vicenda. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Buddy” from Bensound.com

