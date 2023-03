Gf Vip, Micol insulta Nikita? La parola che stava per dire: Tavassi la blocca

Durante l'ultima puntata del GF Vip trasmessa in diretta su Canale 5, sono andate in scena gli ennesimi attacchi a Nikita Pelizon, che ormai dentro la casa si sente sempre più sola. Dopo il blocco pubblicitario, Micol si è sfogata in giardino con Milena, Giaele, Oriana ed Edoardo e, al posto della parola "ragazza", è sembrato volesse dire un insulto ai danni di Nikita. Tavassi però l'ha subito ripresa e bloccata, e Micol si è giustificata dicendo che voleva dire soltanto "bambina". "Questa p…' ma tranquilli, stava dicendo bambina" ha commentato un utente su Twitter. "Ma avrebbe potuto dire la qualsiasi, volete fare il processo alle intenzioni?" ha scritto qualcun altro. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com

